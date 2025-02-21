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،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

طائرة، فيتو
طائرة، فيتو

أعلنت شركة دلتا للطيران عن تعويض جميع الركاب البالغ عددهم 76 على متن الطائرة التي تحطمت في تورنتو؛ ما أسفر عن إصابة 21 شخصًا.

شركة دلتا للطيران تعوض ركابها بعد تعرض إحدى طائراتها لحادث

والحادث الذي وقع في  يوم الاثنين، أسفر عن اشتعال النيران في الطائرة وانقلابها رأسًا على عقب؛ ما ترك الركاب في حالة "تعليق مثل الخفافيش" من مقاعدهم.

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ووفقًا لبيان صادر عن شركة دلتا، سيتم تعويض كل راكب بمبلغ 30,000 دولار أمريكي؛ ما يرفع إجمالي التعويضات إلى 2.3 مليون دولار. 

وأكد المتحدث باسم الشركة، مورجان دورانت، أن هذا التعويض لا يرتبط بأي شروط قانونية ولا يؤثر على حقوق الركاب في المستقبل.

وتحقق حاليًا عدة وكالات، بما في ذلك مجلس سلامة النقل في كندا، المجلس الوطني لسلامة النقل، وإدارة الطيران الفيدرالية، في الحادث.

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شركة دلتا للطيران كندا تورنتو

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