بولندا ترد على دعوة زيلينسكي: لن ننشئ جيشًا موحدًا ردًّا على التهديدات الروسية

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف شيكورسكي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: إن الدول الأوروبية لن تنشئ جيشا موحدا ردا على التهديدات من روسيا.

بولندا ترد على دعوة زيلينسكي: لن ننشئ جيشا موحدا ردا على التهديدات الروسية



وكان الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي دعا، أمس السبت، إلى إنشاء جيش أوروبي، قائلا: إن القارة لم تعد قادرة على ضمان الحماية من الولايات المتحدة ولن تحترمها واشنطن إلا من خلال جيش قوي.

وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء جيش أوروبي، قال شيكورسكي للتلفزيون البولندي: "يجب أن نكون حذرين مع هذا المصطلح لأن الناس يفهمون أشياء مختلفة".

وأضاف "إذا فهمتم من ذلك توحيد الجيوش الوطنية، فلن يحدث ذلك، لكنني كنت من المدافعين عن تطوير قدرات دفاعية خاصة لأوروبا وللاتحاد الأوروبي".

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بتشكيل لواء عسكري معزز.

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