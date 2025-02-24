وسيم يوسف: أتكفل بعلاج اللاعب شيكا وإيداع ربع مليون جنيه في حسابه غدا

أعلن الدكتور وسيم يوسف، كبير المستشارين بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تكفله الكامل بعلاج لاعب نادي الزمالك السابق، إبراهيم شيكا، الذي يعاني من سرطان المستقيم.

دعم اللاعب شيكا بربع مليون جنيه

وكشف "يوسف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل مذيعة برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد، إنه سيقوم، بدءًا من الغد، بإيداع مبلغ 250 ألف جنيه في حساب اللاعب، بالإضافة إلى تغطية جميع نفقات أبنائه.

مثال للرياضي الخلوق

وأصاف كبير المستشارين بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: "نحن نقف بجانب كل من يحتاج إلى الدعم، وإبراهيم شيكا مثال للرياضي الخلوق، وواجبنا الوقوف معه في محنته".

يذكر أن اللاعب إبراهيم شيكا، البالغ من العمر 28 عامًا، هو لاعب سابق في نادي الزمالك، ويعاني حاليًا من سرطان المستقيم، وهو نوع من السرطان ينشأ في البطانة الداخلية للمستقيم.

وتدهورت حالة شيكا الصحية بشكل ملحوظ، حيث فقد الكثير من وزنه وتغيرت ملامح وجهه، مما اضطره للظهور بكرسي متحرك، إلى جانب زوجته، هبة تركي، لتي ناشدت الجهات المعنية وأصحاب القلوب الرحيمة للتدخل والمساعدة في تغطية تكاليف العلاج الباهظة.

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