مشاهد من أولى جلسات محاكمة سفاح الشرقية، المتهم بقتل شقيقه وأبنائه: كنت بدافع عن نفسي، الشاهد: زوجة المجني عليهم منعت القاتل من الهروب، والمحكمة تؤجل القضية

استغرقت أولى جلسات محاكمة الأخ المتهم بقتل شقيقه واثنين من أطفاله خنقًا، والشروع في قتل زوجته بمنزلهم الكائن بمركز أبو كبير في محافظة الشرقية، والمنعقدة بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية حوالي 65 دقيقة تقريبًا وسط تشديدات أمنية مكثفة، واستمعت محكمة جنايات الزقازيق خلالها لأقوال الجاني وزوجة المجنى عليه واحد شهود العيان.

تفاصيل جلسة محاكمة المتهم بقتل شقيقه وأبنائه

في البداية طلب القاضي إخراج المتهم من القفص ومواجهته بزوجة المجنى عليه وتدعى"فاتن" وأحد شهود العيان.

وأنكرالمتهم والذى يعانى من البتر بالعصب باليد اليمنى أمام هيئة المحكمة التهم المنسوبة إليه مستطردًا: "أنا إنسان كويس مش سفاح وقاتل زي ما بيقولوا أنا كنت بعاتب أخويا على تحرشه بزوجتي ما كنتش أقصد أقتل شقيقي وما عرفش عيال أخويا ماتوا إزاي أنا كنت بحبهم.. أنا كنت بدافع عن نفسي بس لأنه تشاجر معايا.. ومعرفش حصل أية بعدها".. فيما كان الرد من زوجة المجنى عليه: "والله كداب ولاعمره حبهم ولاكان بيطيقهم..دائما كانت حور بنتي تشتكي منه.. وبتقول لي بيبص لي بصة وحشة يا ماما..وكان داخل الشقة عشان يمضي زوجي على أوراق التنازل (تحت الاكراه) عن نصيبه في الميراث".

وأكد أحد شهود العيان أمام هيئة المحكمة أن المجني عليه كان دائم الشجار مع شقيقه بسبب الخلاف على الميراث.

جريمة كفرالاعصر،فيتو

الشاهد علي جريمة كفر الأعصر يدلي بأقواله أمام هيئة المحكمة

وكشف الشاهد تفاصيل جريمة كفرالأعصر قائلًا: "أنه يوم الحادث سمع أصواتًا وصراخًا ينبعث من العقار السكني الذي يقيم فيه المتهم وشقيقه، وعلى الفور هرع لاستطلاع الأمر ووجد زوجة المجنى عليه تصرخ بشكل غير طبيعي وتستغيث وهى ممسكة بالجاني بداخل الشقة السكنية التي تقيم فيها برفقة زوجها وأولادها وتردد “الحقونى عاوز يقتلنى” قبل ان يلوذ المتهم بالفرار هاربًا موضحًا أن الجيران سارعوا على الفور بإبلاغ رجال الأمن لتكتشف جرائم المتهم بالعثورعلى 3 جثث (شقيقه المجني عليه "بلال" 45 عاما، وطفليه "عبدالرحمن" 4 أعوام، و"حور" 6 أعوام).

كما كشف أن المجنى عليه كان دائم الشجار مع زوجته بشكل متكرر ودائمًا ما كان يتدخل لفض الخلاف بينهما.

زوجة المجنى عليه: العناية الإلهية أنقذتني من الموت

فيما أدلت زوجة المجني عليه بأقوالها أمام هيئة المحكمة: "أنها حال دخولها لمسكنها عقب عودتها من الخارج فوجئت بالمتهم ملثما وجهه متسترًا بقناع وانهال عليها ضربا مستخدما فى ذلك (شومة) حال تربصه لها للنيل منها فأرضخها أرضًا محاولا قتلها إلا أنها قاومته واستغاثت بأحد الجيران ثم عثرت علي طفليها جثث هامدة أسفل السرير بغرفة نومهما فيما عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة زوجها داخل غرفة تم تخصيصها لخزين البيت".

تأجيل محاكمة سفاح الشرقية لـ 28 أبريل المقبل

آجلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية في وقت سابق، محاكمة الأخ المتهم بقتل شقيقه واثنين من أطفاله خنقا، والشروع في قتل زوجته بمنزلهم الكائن مركز أبو كبير، ليوم 28 أبريل المقبل لحين انتداب محامي للدفاع عن المتهم.

أخ يقتل شقيقه وابنائه بكفر الاعصر في الشرقية،فيتو

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وتبين في أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة، أن المتهم قتل شقيقه وطفليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم ودلف إلى مسكن شقيقه وخنقهم حتى فارقوا الحياة، وشرع في قتل زوجة شقيقه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته بها ألا وهو ماركتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل قضية هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود أحداث القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد. أ" 48 عاما، يعمل مدرب قيادة سيارات، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه "بلال" 45 عاما، وطفليه "عبد الرحمن" 4 أعوام، و"حور" 6 أعوام، والشروع في قتل زوجة شقيقه إثر خلافات ميراث بمركز أبو كبير.

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