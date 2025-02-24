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محافظات

تأجيل محاكمة سفاح الشرقية لـ 28 أبريل المقبل

جريمة كفر الاعصر،
جريمة كفر الاعصر، فيتو

آجلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية في جلتها المنعقدة اليوم الإثنين، محاكمة الأخ المتهم بقتل شقيقه واثنين من أطفاله خنقا، والشروع في قتل زوجته بمنزلهم الكائن مركز أبو كبير، ليوم 28 أبريل المقبل لحين انتداب محامي المتهم.

أنهى حياة شقيقه وأبنائه، اليوم أولى جلسات محاكمة سفاح كفر الأعصر بالشرقية

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وتبين في أمر الإحالة، أن المتهم قتل شقيقه وطفليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم ودلف إلى مسكن شقيقه وخنقهم حتى فارقوا الحياة، وشرع في قتل زوجة شقيقه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته بها ألا وهو ماركتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة مرتكب جريمة كفر الأعصر لمحاكمة عاجلة
وقررت  نيابة شمال الزقازيق الكلية الساعات الماضية إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بإنهاء حياة شقيقه واثنين من أبنائه والشروع في قتل زوجة المجني عليه.

استغل نوم شقيقه وخنقه مع أبنائه، تفاصيل جديدة في اعترافات سفاح الشرقية
حيث سيطرت حالة من الذهول والصدمة على أهالي قرية كفر الأعصر التابعة لمركز أبو كبير بعدما شاهدوا الأجهزة الأمنية تصطحب المتهم؛ لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية بحضور وكيل نيابة أبو كبير، إذ لم يتوقعوا أن أحد أبناء قريتهم سيقدم على قتل شقيقه وأبنائه بهذه الوحشية.

العثور على أب وأطفاله متوفين داخل منزلهم بالشرقية
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على 3 جثث لأشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم بقرية الأعصر التابعة لمركز أبو كبير.

وعلى الفور، انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "بلال.ع" 40 عامًا، وأطفاله "حور" 6 سنوات و"عبد الرحمن" 4 سنوات ادعاء آثار خنق ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم رئيس فرع البحث الجنائي بمركز أبوكبير، ورئيس المباحث بمركز شرطة أبو كبير، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

انتقال فريق من نيابة الشرقية العامة إلى موقع العثور على 3 أفراد من أسرة واحدة 
فيما انتقل فريق من نيابة الشرقية العامة إلى موقع العثور على 3 أفراد من أسرة واحدة متوفين داخل منزلهم بقرية كفر الأعصر التابعة لمركز أبو كبير، وأمرت بنقل الجثث إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

الزوجة اكتشفت الواقعة.. وفاة أب وطفليه داخل منزلهم بالشرقية
وكان أهالي قرية كفر الأعصر قد تفاجأوا بصراخ ربة منزل بعد عودتها من سوق القرية، إذ تفاجأت بزوجها وطفليها (جثث هامدة) داخل إحدى غرف النوم بالمنزل.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أن هناك خلافات عائلية بين المجني عليه ( زوجها) وشقيقه ويدعى"م.ع" ويبلغ من العمر45 عاما، بسبب الميراث ووجهت له اتهاما بقتل زوجها وطفليها.

وأشارت إلى أن المذكورعقب ارتكابه جريمته لاذ بالفرار من القرية هو وأسرته.

عثروا عليهم متوفين بمنزلهم، تشييع جثامين أب واثنين من أبنائه في الشرقية 
وشيع العشرات من أهالي مركز أبو كبير،في وقت سابق جثمان شخص وابنيه الاثنين، عقب العثور عليهم متوفين داخل منزلهم بقرية كفر الأعصر بدائرة المركز.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا، حيث خرجت الـ3 جثامين من مسجد الفقهاء حتى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية، وارتفعت أصوات البكاء والصراخ حزنا على ابن القرية بلال عبد المنعم، وابنته 6 سنوات، وابنه 4 سنوات.
تفاصيل جريمة هزت الشرقية
وفي التفاصيل، يوم الواقعة وتحديدا الساعة العاشرة صباحا استغل القاتل والذي يقيم بالدور العلوى في نفس المنزل مغادرة زوجة شقيقه لمنزلهم وذهابها لسوق القرية (سوق الأحد) لشراء بعض الأغراض ثم قام الجاني بالتسلل لغرفة المجنى عليه وانقض عليه وقام بخنقه بقوة حتى فارق الحياة وعندما شاهدته ابنة الضحية حور وشقيقها عبد الرحمن قام بخنقهما وإلقاء جثتيهما أسفل السرير؛ خوفا من فضح أمره، ثم لاذ بالفرار هاربا من القرية قبل ضبطه لاحقا بمعرفة رجال مباحث أبو كبير وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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