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أخبار مصر

وزير التموين يكشف حجم مخزون السكر والأرز واللحوم

وزير التموين، فيتو
وزير التموين، فيتو
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قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين: إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 12 شهرًا وتتوفر أنواع متميزة.

 

اكتفاء ذاتي من السكر والأرز

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر في الوقت الحالي.

ولفت شريف فاروق إلى أن أسعار الأرز ارتفعت قليلًا ثم استقرت في الوقت الحالي، ويوجد لدينا اكتفاء ذاتي من السلعة.

 

حجم الاحتياطي من اللحوم 

وأشار إلى أنه يتم استيراد اللحوم الحية والمذبوحة من تشاد والصومال والسودان بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، ولدينا احتياطي يكفى 6 أشهر ونستهلك سنويًّا 10 آلاف طن من اللحوم المجمدة والحية المستوردة.

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وزير التموين شريف فاروق السكر الأرز اللحوم أسعار الارز

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