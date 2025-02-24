وزير التموين: لا مساس برغيف الخبز ونسعى لزيادة الدعم بهذه الطريقة

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين: إنه سيتم زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح ليصل إلى الي 6 اشهر بدءًا من إبريل المقبل.

السعة التخزينية لصوامع القمح

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"مصر تعتمد على أكثر من 21 منشأ للقمح لتلبية احتياجات الموانين، وتم زيادة السعة التخزينية للصوامع وتصل الي 6 ملايين طن قمح".

خسارة القمح في الشون القديمة

واوضح ان "200 مليون دولار كانت تخسرها مصر ببسبب الهدر في تخزين القمح في الشون القديمة، وحاليا نمتلك صوامع على أعلى مستوى لاستقبال الأقماح وتخزينها بدون أي هدر أو خسائر".

زيادة الدعم

وأشار إلى انه لابد أن تكون هناك نظرة اقتصادية لانشاء صوامع القمح لتحقق مردود اقتصادي ايجابي".

وأكد ان الدولة لديها رغبة لزيادة الدعم المخصص للمواطنين وليس تقليله أو تخفيضه من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وتابع: لن نقترب من رغيف الخبز المدعم على الإطلاق والدعم مستمر للمستحقين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.