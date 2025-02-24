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أخبار مصر

وزير التموين: لا مساس برغيف الخبز ونسعى لزيادة الدعم بهذه الطريقة

رغيف الخبز المدعم،
رغيف الخبز المدعم، فيتو

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين: إنه سيتم زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح ليصل إلى الي 6 اشهر بدءًا من إبريل المقبل.

 

السعة التخزينية لصوامع القمح 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"مصر تعتمد على أكثر من 21 منشأ للقمح لتلبية احتياجات الموانين، وتم زيادة السعة التخزينية للصوامع وتصل الي 6 ملايين طن قمح".

 

خسارة القمح في الشون القديمة

واوضح ان "200 مليون دولار  كانت تخسرها مصر ببسبب الهدر في تخزين القمح في الشون القديمة، وحاليا نمتلك صوامع على أعلى مستوى لاستقبال الأقماح وتخزينها بدون أي هدر أو خسائر".

 

زيادة الدعم

وأشار إلى انه لابد أن تكون هناك نظرة اقتصادية لانشاء صوامع القمح لتحقق مردود اقتصادي ايجابي".
وأكد ان الدولة لديها رغبة لزيادة الدعم المخصص للمواطنين وليس تقليله أو تخفيضه من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وتابع: لن نقترب من رغيف الخبز المدعم على الإطلاق والدعم مستمر للمستحقين. 
 

 

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وزير التموين دعم رغيف الخبز رغيف الخبز المدعم شريف فاروق القمح شبكة الحماية الاجتماعية

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