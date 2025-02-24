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أخبار مصر

هل تدخل صندوق النقد لتطبيق الدعم النقدي؟ وزير التموين يرد

الدعم النقدي وبطاقات
الدعم النقدي وبطاقات التموين، فيتو

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين إنه تم عرض فكرة التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي على الحوار الوطني والبرلمان وهناك آراء نستمع إليها.


هل يوجد قرار نهائي بشأن التحول للدعم النقدي؟

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: نؤكد للمواطنين أننا لن نتخذ قرار التحول للدعم النقدي إلا بعد التوافق عليه ويكون في مصلحة المواطن.


رغبة الحكومة بشأن الدعم النقدي 

ولفت إلى أن الدعم النقدي من وجهة نظر الحكومة هو الأفضل للمواطن، وفلسفة الدعم النقدي أن تتوفر السلع بسعر موحد للمواطن، إلى جانب دعم المواطن ماديًّا وإتاحة الفرصة له في شراء أي سلعة يريدها بالسعر الموحد ما يحقق أريحية في الحصول على الخدمات الأخرى، الدعم النقدي يقضى على جزء من الفساد في منظومة التموين.



وأشار: المواطن يأخذ زجاجة زيت وكيلو سكر وكيس مكرونة وثمنهم بسعر 95 جنيهًا في حين يحصل عليهم من خلال بطاقات التموين بـ50 جنيهًا وتتحمل الدولة فارق السعر.


حقيقة تدخل صندوق النقد الدولي 

وأكد: لا توجد إملاءات من أي جهة سواء من صندوق النقد الدولي أو غيره بشأن التحول الي الدعم النقدي، وإذا لم نستطع إقناع المواطن بالتحول إلى  الدعم النقدي فلن نقوم بتفعيله أو تطبيقه.


ميزة انخفاض التضخم

ولفت: لدينا انخفاض في معدل التضخم مما يساعد على التحول إلى الدعم النقدي في الوقت الحالي، ونستخدم التكنولوجيا من خلال الكارت الموحد لاستخدامه في أكثر من خدمة إلى جانب توفير نقاط لصالح المواطنين.
 

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