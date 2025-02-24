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حالة الطقس غدا الثلاثاء 25 -02- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا بمحافظة
حالة الطقس غدًا بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء طقسًا باردًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 17 نهارًا و11 درجة  ليلًا.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

ويستمر تأثر البلاد اليوم بموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع الأربعاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على  شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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