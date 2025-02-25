الثلاثاء 25 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار الموجة الباردة ورياح وشبورة مائية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

 

استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بكفر الشيخ بسبب الطقس السيئ

شبورة ورياح، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


كما توقعت أن يستمر تأثر البلاد  بموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة  انخفاضًا طفيفًا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4  درجات مئوية على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع الأربعاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

وتوقعت أيضًا أن  يسود طقس بارد  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على  شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  09

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:11

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