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أخبار مصر

وزير التموين: لا يوجد مبلغ محدد للدعم النقدي وهذا آخر توجيه للسيسي

وزير التموين، فيتو
وزير التموين، فيتو
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قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وزيادته ونعمل على تحديد المستحقين ووضع آليات للتأكد من أن المواطن سيحصل على الدعم كاملًا".

ولفت خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: إلي أن هناك تعاونًا بين وزارات الاتصالات والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار وزير التموين: هناك 69 مليون مواطن يحصلون على دعم التموين والخبز وقد يزيد هذا الرقم أو يقل وفقا لتنقية البيانات وكل من هو غير مستحق سيخرج وسيحذف من منظومة الدعم.

محددات مستحقي الدعم 

وأوضح أنه سيتم إعلان المحددات الخاصة بمستحقي الدعم من خلال استمارة خاصة يسجل فيها كل مستحقي بياناته ودخله وممتلكاته، ومن يدلي ببيانات غير صحيحة في استمارة الدعم سيخضع للمساءلة القانونية.

وأكد أنه لن يتم إلغاء البطاقة التموينية إلا إذا تم استخراج الكارت الموحد، وهذا الكارت ليس له علاقة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وسيتم وقف البطاقات التموينية مع إصدار الكارت الموحد.

 

تكلفة الكارت الموحد

ولفت إلى أن تكلفة استخراج الكارت الموحد 300 جنيه ولن يتحمله المواطن والأهم سيكون هناك تطبيق "أبلكيشن" على الموبايل للحصول على الدعم الأنسب.

وأوضح أن الدعم الرسمي في الموازنة 134 مليار جنيه والحقيقة أن الدولة تتحمل 234 مليار جنيه بزيادة 100 مليار جنيه، مؤكدًا أنه لم يتم التوافق على مبلغ محدد للدعم النقدي حتى الآن.

وشدد على أن كل من يستحق الدعم ستتم إضافته على البطاقة التموينية وأيضًا كل غير مستحق للدعم سيخرج من المنظومة، وبالتالي ندرس كل طلبات إضافة المواليد.

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