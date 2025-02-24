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أخبار مصر

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار أسيوط الدولي

مطار أسيوط الدولي،
مطار أسيوط الدولي، فيتو
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قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي كافة الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطار أسيوط الدولي.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني والصحي والبيئي في جميع المطارات المصرية. 

 

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار أسيوط الدولي

كان في استقبال اللجنة الطيار/ حاتم طلحة، مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة. كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية.

شملت الجولة تفقد أسوار المطار ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي)، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، الأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة. كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب والاطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، والمرور على صالة المستقبلين والمودعين للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للراكب ومستقبليه ومودعيه بالإضافة إلى تفقد بوابات المطار.

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