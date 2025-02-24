وزير التموين: استمرار أسواق اليوم الواحد حتى نهاية العام

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، مساء اليوم الاثنين، معرض "أهلًا رمضان 2025" بميدان السواح في منطقة الأميرية.

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ويأتي تنظيم المعرض، الذي تتولى مسؤوليته الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع رقعة معارض "أهلًا رمضان" في جميع المحافظات، لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تتراوح نسب التخفيضات بين 20% و30% على العديد من المنتجات الغذائية.

وأكد وزير التموين خلال الافتتاح أن أسواق اليوم الواحد مستمرة في محافظات الجمهورية، وذلك حتي نهاية العام.

واضاف أن الوزارة مستمرة في جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن معارض "أهلًا رمضان" تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان استقرار الأسعار ودعم المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توافر السلع بكميات كافية، مع إحكام الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار.

ودعا وزير التموين المواطنين زيارة معرض اهلا رمضان الشراء من معارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

و قال وزير التموين أنه سيتم إقامة معرض اهلا رمضان التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية في محافظة الإسكندرية الاسبوع الجاري وباقي المحافظات تباعًا.

وكانت وزارة التموين قد اعلنت اليوم بشكل مفاجئ عن تقديم موعد الافتتاح الى اليوم الاثنين، رغم انه كان مقرر ان يتم الافتتاح غدا الثلاثاء.

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