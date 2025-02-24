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أخبار مصر

زاهي حواس: أصبت بأزمة نفسية بسبب كولر والأهلي سيخسر الدوري وإفريقيا

زاهي حواس، فيتو
زاهي حواس، فيتو

هاجم الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر بعد سوء النتائج والتعادل مع نادي الزمالك 1/1 ضمن مباريات بطولة الدوري.

 

أزمة نفسية لزاهي حواس

وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "كولر جابلي أزمة نفسية، أنا لو دربت الأهلي أحصل معاه على بطولة، كيف يقدم على الاستعانة بأحمد نبيل كوكا ظهير أيسر بينما كريم الدبيس يجلس على مقاعد البدلاء؟".

 
خسارة الأهلي بسبب كولر 

وتابع:"كولر دخل ماتش الزمالك بتشكيل غريب، وأؤكد بأن الأهلي لن يحصل على بطولة الدوري ولا دوري أبطال إفريقيا لو استمر كولر في القيادة الفنية للنادي الأهلي"، معقبا:"كولر يكره اللاعبين الموهوبين وطرد أحمد عبد القادر وديانج".


 

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