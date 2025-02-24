بحضور هاكيندي هيتشيليما، وزارة الاستثمار تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي والذي عقد تحت عنوان تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بحضور هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشيبوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي، وتوبلاي لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة.

أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وزامبيا

وقال هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا إن زيارته للقاهرة تعكس الروابط القوية بين البلدين وتفتح فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية، مشيرا الى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر لتعزيز النمو الاقتصادى.

وأضاف أن زامبيا تمتلك إمكانيات هائلة في مجالات التعدين والزراعة والطاقة المتجددة، كما انها بفضل موقعها الاستراتيجي في جنوب القارة الإفريقية، مؤهلة لتكون مركزًا لوجستيًا للتجارة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن حكومته ملتزمة بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تطبيق سيادة القانون وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وأكد الرئيس الزامبي أن بلاده نجحت في إعادة هيكلة ديونها ضمن إطار مجموعة العشرين، ما يتيح فرصًا جديدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيدا بالتطورات الاقتصادية في مصر.

وأعرب هيتشيليما عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكدًا أن التعاون مع مصر سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة في زامبيا.

كما أشار إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، داعيًا الشركات المصرية إلى الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في زامبيا.

اهمية دعم التنمية الاقتصادية في البلدين

ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة، أن المنتدى يمثل منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وزامبيا، مشيرا الى أن مصر حريصة على دعم التنمية الاقتصادية في البلدين من خلال تعزيز الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجالات التصنيع الزراعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، داعيا المستثمرين المصريين إلى استغلال الفرص الواعدة في زامبيا، وخاصة في قطاع التعدين حيث تعد زامبيا من أكبر منتجي النحاس في إفريقيا.

أهمية تعزيز القيمة المضافة للمواد الخام في زامبيا

و أكد الوزير على أهمية تعزيز القيمة المضافة للمواد الخام في زامبيا، مشيرًا إلى أن التعاون المصري الزامبي في هذا المجال يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة إلى الأسواق العالمية.

وأشاد «الخطيب» بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين،حيث تمتلك مصر وزامبيا إمكانيات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لافتا الى اهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.

كما شدد الوزير على ضرورة إزالة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والبنية التحتية.

وبدوره أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن العلاقات المصرية-الزامبية شهدت زخمًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا خلال الفترة الاخيرة، خاصة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس هاكيندي هيتشيليما - رئيس جمهورية زامبيا خلال زيارته لزامبيا فى يونية 2023 والتي شارك أثناءها في قمة تجمع الكوميسا، حيث اعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، فضلًا عن تعظيم التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي وغيرها.

التحديات التى تواجه القارة الأفريقية

وأشار وزير الزراعة إلى التحديات التى تواجه القارة الأفريقية والتي تتمثل فى الزيادة السكانية، وندرة الموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وهدر الغذاء والتصحر وغيرها، حيث تعتبر عنصرا ضاغطا على تحقيق الأمن الغذائى للشعوب، والتى يمكن التغلب عليها من خلال تبنى التكنولوجيات الحديثة وتطبيق أنظمة التحول الرقمى والذكاء الإصطناعي، وأجهزه الانذار المبكر وغيرها من التكنولوجيات التى تؤدى إلى زيادة الانتاجية الزراعية واستدامة النظم الغذائية.

وأضاف فاروق، أن المنتدى المصري الزامبي يأتى تتويجا لاوجه التعاون بين البلدين حيث شهدنا اليوم توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات الاستثمار والبنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية، بالاضافة الى مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة، وتعظيم الاستثمارات الزراعية، والثروة السمكي

ومن جهته أعلن شيبوكا مولينجا،وزير التجارة والصناعة الزامبي عن مساعي بلاده لإطلاق رحلات طيران مباشرة بين القاهرة ولوساكا، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار والسياحة، مشيرا الى ان زامبيا ملتزمة بتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتية للنقل بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.

كما أشار مولينجا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

واختُتم المنتدى بالتأكيد على التزام مصر وزامبيا بتعزيز التعاون الإفريقي وتحقيق التكامل الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين، حيث يعكس هذا المنتدى الرؤية المشتركة للبلدين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا في القارة الإفريقية.

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