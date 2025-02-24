تعادل سلبي بين جالاتا سراي وفنربخشة في ديربي الدوري التركي

الدوري التركي، إنتهت مباراة ديربي تركيا بين جالاتا سراي أمام فنربخشة، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رامس بارك بمدينة إسطنبول، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري التركي لكرة القدم

أعلن الجهاز الفني لنادي جالاتا سراي، ونظيره فنربخشة، تشكيلهما للمباراة المقرر لها أن تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي، ويستضيف اللقاء ملعب رامس بارك بمدينة إسطنبول.

جالاتا سراي، فيتو

تشكيل جالاتا سراي

حراسة المرمي: فيرناندو موسليرا.

خط الدفاع: دافينسون سانشيز - عبد الكريم بارديتشي - إيرين إيلمالي.

خط الوسط: فرانكويسكي - لوكاس توريرا - جابريل سارا - رولاند سلاي.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين - باريس يلماز - ماريو ليمينا.

فريق فنربخشة، فيتو

تشكيل فنربخشة

حراسة المرمي: إيريبيات.

خط الدفاع: أكجيجيك - سويونكو - سكرينيار.

خط الوسط: أيدين - فريد - زيمانسكي - كوستيتش.

خط الهجوم: تاديتش - دجيكو - يوسف النصيري.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

وحافظ جالاتا سراي بهذا التعادل على موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 64 نقطة، حيث نجح الفريق في تحقيق 20 انتصار، وتعادل خلال 4 مناسبات، دون أن يتلق هزيمة.

فيما استمر فنربخشة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 58 نقطة، بعد أن نجح الفريق في الفوز خلال 18 مباراة، بينما تعادل في 4 مناسبات، وسقط بفخ الهزيمة في مواجهتين.

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