الجمعة 28 مارس 2025
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صحة ومرأة

أهم أعراض هبوط السكر وكيفية التعامل معه ( فيديو)

مرض السكر
مرض السكر

أكد الدكتور أحمد السبعاوي اخصائي امراض السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر ومقرر اللجنة القومية للامراض الغير سارية بوزارة الصحة أن الإصابة بهبوط السكر من أخطر المضاعفات التى تحدث لمرضي السكر، مشيرا إلى أنه يوجد أعراض لهبوط السكر تشمل:

أعراض هبوط السكر

1- أن يكون السكر اقل من 70 

2- وجود مجموعة أعراض منها العرق الزائد والنهجان

أوضح الدكتور أحمد السبعاوي أن أعراض هبوط السكر تختفي من الجسم عند تناول سكريات، مشيرا إلى أن هبوط السكر يحدث إذا تم تناول طعام اكثر من الكمية المعتاد عليها مريض السكر أو بذل مجهود زيادة أو الإصابة بمشاكل في الكلى أو حدوث خلل ببعض انواع الغدد الصماء بالجسم موضحا أن هبوط السكر يمكن أن يسبب غيبوبة سكر.

 

اعراض ارتفاع السكر في الدم تتشابه مع أعراض انخفاض السكر

 

وأكد اخصائي أمراض السكر أن اعراض ارتفاع السكر في الدم تتشابه مع أعراض انخفاض السكر في الدم ونصح المرضي بإتباع قاعدة 15 وهي إستخدام 15 جرام نشويات سريعة مثل كوب ماء عليها سكر لرفع السكر بعد هبوطه ثم قاعدة 15 لتثبيت السكر من خلال تناول كوب لبن او ثمرة فاكهه او كوب زبادي 

وحذر من تناول العسل الابيض والحلاوة والشيكولاته أو التمر لأنها بطيئة التأثير في السكر  مشيرا الى انه عند تكرار هبوط السكر يجب اللجوء للطبيب.

وقال الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي أمراض السكر والغدد الصماء، ومقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض السارية بوزارة الصحة إن أعراض مرض السكر تنقسم لعدة مجموعات منها مرضى بدون أعراض خاصة في بداية الإصابة ثم مجموعة أخرى منها فقدان الوزن وكثرة التبول وقلة المجهود. 

أعراض مضاعفات مرض السكر 

وأشار إلى أن المجموعة الثالثة هي أعراض مضاعفات مرض السكر وتأثيره على الأعصاب والأوعية الدموية والقلب والكليتين.

الكرش سبب رئيسي في حدوث السكر بجانب العوامل الوراثية

 

وأوضح أن الكرش سبب رئيسي في حدوث السكر بجانب العوامل الوراثية، مشيرا إلى أن السمنة مع التاريخ الوراثي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر لذا يجب عند توفر عوامل الخطورة يجب الكشف المبكر عن مرض السكر.

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