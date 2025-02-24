الإثنين 24 فبراير 2025
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أخبار مصر

برابط التقديم، البحوث الإسلامية يفتح باب التظلمات على نتيجة بعثات الأزهر لدول العالم

مجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية، فيتو
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2024/ 2025م؛ من خلال إتاحة الفرصة للمتظلمين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث سيتم فحص كل التظلمات والرد عليها في أسرع وقت إعمالًا لمبدأ الشفافية في اختيار الكفاءات من المتقدمين لهذه المسابقة.

أسماء المرشحين للابتعاث الخارجي من الأزهر الشريف


كان المجمع أعلن في وقت سابق عن أسماء المرشحين للمسابقة بشكل نهائي بعد مرورها بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءًا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية ثم المقابلة الشخصية، حيث تم التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

رابط التقديم في تظلمات نتيجة الابتعاث


وأعلن المركز الإعلامي للمجمع أنه يمكن التقدم بالتظلم من خلال الدخول بوابة الأزهر الإلكترونية، علما أن استقبال التظلمات تكون من خلال هذا الرابط

 

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