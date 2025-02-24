الكيلاني: تنفيذ استراتيجية طموحة للتحول الرقمي تهدف إلى تحقيق منظومة جمارك ذكية

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، والمشرف على مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك المصرية، وبتوجيهات من وزارة المالية، تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة للتحول الرقمي تهدف إلى تحقيق منظومة جمارك ذكية تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة في مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.

استراتيجية طموحة للتحول الرقمي تهدف إلى تحقيق منظومة جمارك ذكية

وأضاف خلال كلمته في المنتدى العربي للجمارك الذكية، الذي أقيم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الكبرى، الاستراتيجية تتمثل في عدة محاور رئيسية أبرزها:

1- تطوير البنية التحتية الرقمية للجمارك من خلال العمل على تطبيق منظومة النافذة الواحدة، وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء في تحليل المخاطر وإدارة العمليات الجمركية.

كما نولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة تعزز من كفاءتهم في التطورات التكنولوجية الحديثة، وكذا تعزيز استخدام النظم الإلكترونية المتكاملة لتبسيط الإجراءات الجمركية.

بالاضافة الي تطوير منصة إلكترونية موحدة تربط جميع الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية.

وكذا دعم التحول إلى المعاملات غير الورقية، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.



2- استخدام التقنيات الحديثة في التفتيش الجمركي ويتم ذلك من خلال توسيع الاعتماد على أجهزة الفحص بالأشعة وتقنيات تحليل البيانات الضخمة للكشف عن المخالفات الجمركية بكفاءة أكبر، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتحديد الشحنات ذات الخطورة العالية.



3- تعزيز التكامل الجمركي العربي والدولي ويتم ذلك من خلال العمل على توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الأتمتة وتبادل البيانات الجمركية، وتطوير اتفاقيات تعاون مع الشركاء التجاريين لتعزيز تبادل المعلومات وتقليل التهريب الجمركي.



4- تسهيل التجارة ومكافحة التهريب الجمركي، حيث تسعى مصلحة الجمارك المصرية إلى تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب والأنشطة غير المشروعة.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ العديد من الإجراءات، منها:

تطبيق نظام الإفراج المسبق الذي يتيح للمستوردين تقديم بيانات الشحنات قبل وصولها، مما يسرع إجراءات التخليص الجمركي.

تعزيز دور الإدارة القائمة على المخاطر من خلال تحليل بيانات التجارة العالمية لتحديد الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

تكثيف التعاون مع الجهات الأمنية والجهات الرقابية لتنسيق الجهود في مكافحة تهريب البضائع والسلع المحظورة.



5- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حيث أن تحقيق التحول الرقمي في الجمارك يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث يعد التجاروالمستوردون والمصدرون جزءًا أساسيًا من المنظومة الجمركية.

وتحرص مصلحة الجمارك المصرية على مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحاتهم وتحدياتهم، لضمان تطبيق سياسات جمركية أكثر كفاءة ومرونة.



كما تحرص المصلحة على تقديم خدمات إلكترونية متطورة تسهل على المستثمرين عمليات التخليص الجمركي وتقلل من زمن الإفراج عن البضائع، بجانب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف القطاع الخاص بأحدث التطورات الجمركية والتقنيات

المستخدمة.



أهمية المنتدى في تحقيق رؤية الجمارك الذكية



وأوضح الكيلان أن انعقاد هذا المنتدى تحت مظلة جامعة الدول العربية يعكس التزامنا جميعًا بتطوير المنظومة الجمركية العربية، بما يواكب التطورات العالمية. ويمثل فرصة ذهبية لتبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق جمارك أكثر كفاءة ومرونة، وكذا يعكس حرصنا جميعا علي تحقيق التكامل الجمركي العربي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا في هذا المجال.



وأكد على إلتزام مصلحة الجمارك المصرية بدعم كافة الجهود التي تصب في صالح التكامل الجمركي العربي، والتطلع إلى مزيد من التعاون والشراكة لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر ازدهار لدولتنا.

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