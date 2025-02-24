شريف الكيلاني يكشف أهمية التحول الرقمي في الجمارك

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، والمشرف على مصلحة الجمارك، إن المنتدى العربي للجمارك الذكية، يجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين في المجال الجمركي وذكاء الأعمال، وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، وبمشاركة متميزة من أمين عام منظمة الجمارك العالمية.



وأضاف خلال كلمته في المنتدى العربي للجمارك الذكية، الذي أقيم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الكبرى، إن هذا المنتدى يمثل فرصة هامة لتعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الحلول الذكية في المجال الجمركي، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتيسير التجارة الدولية.



أهمية التحول الرقمي في الجمارك



وأكد أن التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها التطورات المتسارعة في عالم التجارة والاقتصاد، وتبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء، أصبح ركيزة أساسية لتحسين كفاءة عمليات التخليص الجمركي وادارتها بكفاءة، وتسهيل التجارة، والحد من المخاطر الجمركية.



وتابع: لا شك أن منظمة الجمارك العالمية تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير الإدارات الجمركية عالميا، من خلال توفير الإطار القانوني، والتدريب، والممارسات الفضلى التي تساعد على تحسين أداء العمل الجمركي.



وشدد على حرص مصلحة الجمارك المصرية على الاستفادة الكاملة من البرامج والمبادرات التي تطرحها المنظمة، ونعمل على تعزيز تعاوننا مع الدول الأعضاء لتنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع.



كما ثمن الدور البارز الذي تقوم به المنظمة في دعم التحول الرقمي بالأنظمة الجمركية العربية، ومساعدتها في مواجهة التحديات المرتبطة بالتهريب الجمركي، وحماية سلاسل الإمداد العالمية من المخاطر المختلفة.

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