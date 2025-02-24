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اقتصاد

متى تنخفض أسعار الدواجن؟ اتحاد المنتجين يرد

اسعار الدواجن، فيتو
اسعار الدواجن، فيتو

اسعار الدواجن، قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: لاحظنا وجود ارتفاع في أسعار الكتاكيت الفترة الماضية ولكن بدءًا من اليوم شهدنا تراجعا في السعر وبالتالي سينعكس ذلك على سوق الدواجن".

 

اسعار الدواجن 

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ألحدث اليوم”إلي أن اسعار الدواجن تتحدد بناءًا على العرض والطلب، حيث قبل الموسم الحالي كان سعر كيلو الدواجن يصل الي 85 جنيها ووصل حاليا الي 90 جنيها، ونتوقع انخفاضا كبيرا في الأسعار خلال شهر رمضان.

 

انتاج الدواجن واسعار المستورد

وأشار: ننتج 4 ملايين دجاجة يوميا واسعارنا في الدواجن المنتجة محليا أقل من المستوردة، حيث أن سعر الكيلو حاليا بحوالي 90 جنيها بينما  المستورد يباع بـ135 جنيها

 

انخفاض اسعار الدواجن

وأكد: سنشهد تراجع في اسعار الدواجن مع دخول شهر رمضان 
 

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