الإثنين 24 فبراير 2025
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ضبط طن ونصف لحوم ودواجن ومصنعاتهم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

 



قاد الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حملة مكبرة، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،  وجاءت بحضور مسئولين عن إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديرية أمن دمياط، أسفرت عن ضبط مخزن لتصنيع مصنعات اللحوم والدواجن بأولاد حمام بمركز دمياط

محافظ دمياط يقود حملة تموينية وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك
محافظ دمياط يقود حملة تموينية وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

 

 

 

ضبط طن ونصف من اللحوم والمصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

 

 

حيث تبين قيام المخزن بالتصنيع وتعبئة وتغليف تلك المواد الغذائية، فى انعدام تام للاشتراطات الصحية والنظافة، وتم ضبط كمية قدرها طن ونصف من اللحوم والمصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبالمعاينة المبدئية للمضبوطات تبين احتوائها على عجينة فول صويا وألوان صناعية ومكسبات طعم ورائحة، فضلًا عن وجود مواد ملونة يتم استخدامها فى التصنيع...

الدكتور أيمن الشهابى " الضرب بيدٍ من حديد للمتلاعبين بمنظومة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين " 

 

 

هذا وقد وجه " الدكتور أيمن الشهابى " على الفور بالتحفظ على تلك المضبوطات واخذ عينات لتحليلها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة، مؤكدًا على استمرار تلك الجهود والضرب بيدٍ من حديد للمتلاعبين والتصدى لأى مخالفات تتعلق بمنظومة الغذاء لارتباطها الرئيسى بصحة المواطنين وسلامتهم، والتأكد دومًا من صلاحية المواد الغذائية التى يتم طرحها بالأسواق والمنشآت الغذائية.

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