الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تسعى لتشكيل حكومة سورية أكثر شمولا

ترامب
ترامب

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تسعى لرؤية حكومة سورية أكثر شمولًا وتنوعًا مقارنة بالوضع الحالي، الذي يرون أنه يخضع لهيمنة فصائل ذات توجهات إسلامية.

وأكد المسؤولون أن الإدارة الأمريكية تدفع نحو "عملية سياسية تضمن تمثيلًا أوسع لكافة مكونات المجتمع السوري"، في إطار مساعي تحقيق الاستقرار في البلاد.

فيما وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

 

الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا


وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.

وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

كما سيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلًا عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.

وقال المجلس الأوروبي في بيانه، إنه سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة ترامب حكومة سورية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الاوروبي الرئيس الأمريكى
ads

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين ضمك والعروبة في الدوري السعودي (صور)

أول تعليق من زاهي حواس علي كسره لتمثال أثري بسقارة

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

مصدر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع جوميز لتدريب الفريق حال رحيل كولر

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

أحد ضحايا منصة FBC: تحويشة عمري ضاعت، وأعرف ناس ماتت بالسكتة القلبية

ضحايا منصة FBC، طلبة وموظفون أودعوا مبالغ تتراوح بين 900 جنيه و200 ألف

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: الملائكة تدعو بهذا الدعاء للصائمين في شهر رمضان (فيديو)

هل يجوز الشرب من ماء زمزم بنية التبرك؟ تعرف على موقف الشرع

ما حكم عمل فينير الأسنان ومدى تأثيره على الطهارة؟، مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية