الصحة توقع بروتوكول تعاون لدعم مرضى الأمراض النادرة

وقعت وزارة الصحة والسكان بروتوكول تعاون مع احدى مؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والمجتمع المدني لدعم المصابين بالأمراض النادرة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم، جاء مراسم التوقيع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول عن وزارة الصحة الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، مع غادة عبد السلام منيب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

دعم القطاع الصحي من خلال المبادرات الرئاسية الهادفة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصحي من خلال المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف العلاج، مع ضمان توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لهم.

وأشار عبدالغفار إلى أن التعاون مع المجتمع المدني يعكس التزام الطرفين بالمسؤولية المجتمعية، من خلال دعم المبادرات الرئاسية عبر حوار مجتمعي متكامل بين جميع الأطراف المعنية بالأمراض النادرة، ويهدف هذا التعاون إلى إيجاد حلول فعالة للتوعية بالكشف المبكر عن هذه الأمراض، وطرق الوقاية منها، إلى جانب تسهيل رحلة العلاج للمرضى.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن رفع مستوى الوعي، وتحسين التشخيص والعلاج لمرضى الأمراض النادرة من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، مع التزام المؤسسة بتوفير الدعم المالي اللازم لضمان استدامة هذه الجهود.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة محورية في ملف الأمراض النادرة، مشددًا على أن هذا الملف يحتل أولوية ضمن أجندة التغطية الصحية الشاملة في مصر،مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى زيادة الوعي بالأمراض النادرة والوراثية، لما لذلك من دور كبير في تحسين الصحة العامة.

وضع خطة عالمية لتحسين أوضاع مرضى الأمراض النادرة

ولفت حساني إلى أهمية تبني مصر للقرار الأممي رقم 78، المتوقع مناقشته في مايو المقبل بجنيف، والذي يلزم منظمة الصحة العالمية بوضع خطة عالمية لتحسين أوضاع مرضى الأمراض النادرة، وإنشاء أقسام متخصصة لهم داخل المنظمة لأول مرة.

كما أشار إلى الجهود الوطنية الجارية لدعم هذا الملف الحيوي، بما في ذلك قانون صندوق دعم الأمراض النادرة، ومشاريع تشخيص وعلاج أمراض مثل جوشيه، التليف الكيسي، ضمور العضلات، إلى جانب مبادرة رئيس الجمهورية للكشف وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة، التي تشمل 19 مرضًا، وإنشاء معمل متخصص للأمراض الوراثية والنادرة، والمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض.

من جهتها، أعربت غادة منيب عن سعادتها بهذا التعاون، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة جديدة في سجل جهود المؤسسة لخدمة مرضى الأمراض النادرة في مصر، وأكدت أن التعاون مع وزارة الصحة والسكان يعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المؤسسة في توفير حياة أفضل لهؤلاء المرضى.

وأضافت منيب أن هذا التعاون يجسد التزام المؤسسة بالعمل مع كافة الجهات المعنية، سواء من القطاعين العام والخاص أو منظمات المجتمع الدولي، لوضع سياسات وطنية شاملة تضمن حصول مرضى الأمراض النادرة على الرعاية الصحية اللازمة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الحوار المجتمعي الشامل يمثل السبيل الأمثل للتوصل إلى حلول مستدامة وفعالة، مشددة على أهمية التوعية بالكشف المبكر والتشخيص الدقيق، وتوفير الدعم المالي اللازم للعلاج.

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