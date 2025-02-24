وكيل تعليم الدقهلية يلتقي مجلس الأمناء بقاعة الاجتماعات (صور)

اجتمع اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، للمرة الأولى منذ توليه مسئولية التعليم بالدقهلية بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين برئاسة الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس المجلس، ‏وحضور عبد الغني الغازي أمين سر المجلس وموجه عام التربية الاجتماعية، ‏تم خلال الاجتماع التعرف بأعضاء المجلس والترحيب بهم.

وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

أهمية مجالس الأمناء ودورها المحوري في دعم مقومات العملية التعليمية



‏كما ألقى الرشيدي كلمة عن أهمية مجالس الأمناء ودورها المحوري في دعم مقومات العملية التعليمية وأهمية مشاركة المجتمع المدني في التعاون مع الجهات التنفيذية للنهوض بالعملية التعليمية كما عرض رؤيته لمحافظة الدقهلية كمحافظة عريقة كثيفة التعداد السكاني مترامية الأطراف مما يجعلها متنوعة في المشكلات التي تخص التعليم

الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بالدقهلية ومقترحاتهم

‏ثم تناقش الحضور حول الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بالدقهلية ومقترحاتهم لحلها وأعرب الجميع عن رغبتهم الأكيدة في التعاون مع مدير المديرية للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة

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