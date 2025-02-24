الإثنين 24 فبراير 2025
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سياسة

البلشي عن البدل: خاطبت كل الأطراف بزيادة 30٪؜ ولا ينبغي أن يكون ورقة انتخابية

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على نفس المنصب في انتخابات التجديد النصفي للنقابة:” إن زيادة  البدل  هو حق للصحفيين، وينبغي ألا يكون  هذا الملف ورقة انتخابية مقابل أصواتهم مطلقًا،  ولا يجوز أن يكون، ولن أتورط في ذلك، رغم المطالبات والمفاوضات المضنية التي خضتها طوال الفترة الماضية لزيادته والتي تلقيت فيها ردودًا إيجابية للغاية بشأن زيادة البدل.

استخدام البدل كورقة انتخابية 

وأضاف:" مارست دوري كنقيب في هذا الملف منذ اللحظة الأولى وخاطبت كل الأطراف بزيادة ٣٠% وتم الرد عليها بالدراسة وآخرهم مطالبة بالزيادة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، وأظن أنها خطوة ستأتي بقوة الجمعية العمومية".

 

 

مخاطبة رئاسة الوزراء 

في مطلع فبراير الجاري، تلقى  مكتب رئاسة الوزراء تلقى خطابًا من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين،  يطالب فيه بإدراج الصحفيين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بتطبيقها رئيس الجمهورية.

خطاب نقيب الصحفيين للحكومة بزيادة البدل

وطالب «البلشي» الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، في خطابه بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 30%، اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بدراسة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين ونظرًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

زيادة بدل الصحفيين


وأكد أن إحدى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الماضي،  حثت النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لعلاج ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة قبل المؤتمر.

 

 

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