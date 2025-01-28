البلشي يعلن خطة النقابات المهنية لدعم القضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير (فيديو وصور)

اتفق المجتمعون من ممثلي النقابات المهنية على تنظيم عدد من الفعاليات يتم اتخاذها الفترة المقبلة، أعلنها الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

أولى هذه الفعاليات الإعلان عن سفر وفد يمثل النقابات المهنية المصرية إلى رفح لإعلان رفض تصريحات الرئيس الأمريكي ودعم الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وإعمار غزة، ويتم الإعلان عن موعد السفر لاحقًا.

خطاب السفارة الأمريكية



الفعالية الثانية تتمثل في توجيه خطاب من النقابات المهنية إلى السفارة الأمريكية بإعلان رفضهم لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر مع التأكيد على حق الفلسطينيين في العودة وإعمار غزة وأن يكون حل القضية في عودة أهل غزة للقطاع وليس بتهجيرهم.

خطابات للأمم المتحدة

‏ الفعالية الثالثة هي إرسال خطابات للأمم المتحدة المفاوضية الأوروبية وجميع المنظمات العالمية التي تعني بحقوق الإنسان لملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين لما ارتكبوه من جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها من الأماكن الفلسطينية والمطالبة بالعمل على وجود حل شامل للقضية الفلسطينية.

فتح باب التبرعات لغزة



فتح باب التبرعات في جميع النقابات المهنية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني وإعمار غزة وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه وليس تهجير وتنظيم قوافل لدعم الأشقاء في فلسطين

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‏ كما تقرر إطلاق دعوة من النقابات للصحف المصرية والمواقع الإخبارية لوضع بنرات تدعم الشعب الفلسطيني ومنها (نعم للإعمار، فلسطين حرة).



تحرك مشترك للنقابات



‏وأضاف «البلشي» أن النقابات المهنية المصرية المجتمعة اليوم سوف تتحرك بشكل مشترك من خلال نقابتي الصحفيين والمحامين بالتعاون مع اتحاد الصحفيين العرب من أجل المطالبة بعقد محاكمة لمجرمي الحرب الإسرائيليين وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأن حل القضية الفلسطينية.

تحرك النقابات لدعم القضية الفلسطينية

كما ت‏تحرك كل نقابة بشكل منفرد لتقديم ما تستطيع لدعم الشعب الفلسطيني ومنها نقابة الأطباء التي إعلنت أنها سوف ترسل الأطباء لعلاج المرضى الفلسطينيي، وأيضا نقابة المهندسين التي إعلنت عن تقديمها الدعم الفني لإعادة إعمار المباني في غزة، أيضا نقابة الصحفيين سوف تقوم بعدد من الفعاليات المنفردة ومنها دعم الصحفيين الفلسطينيين الموجودين في القاهرة ومعاملتهم كمعاملة الصحفيين المصريين وأيضا دعم الصحفيين الفلسطينيين في كل مكان بقدر المستطاع.

وتعرض نقابة الصحفيين غدا الأربعاء الفيلم الفلسطيني “المسافة صفر” والذي وثق جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووجه نقيب الصحفيين خالد البلشي الدعوة للجميع لحضور هذا العرض للفيلم الفلسطيني والذي سيحضره عدد من الصحفيين الفلسطينيين والمسؤولين في الجانب الفلسطيني.

كما تم الاتفاق بين نقابة الصحفيين المصريين واتحاد الصحفيين العرب على أن يتوقف العمل داخل صالة التحرير يوم 10 فبراير القادم الذي يتزامن مع مرور 60 عام على إقامة اتحاد الصحفيين العرب ويقوم الجميع بإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونشر صور لشهداء فلسطين في الحرب مع وضع البنرات التي تشير إلى حق الفلسطينيين في العودة وهي (نعم للإعمار لا للتهجير العودة حق فلسطين حرة) وتبني جميع الصحف المصرية والمواقع الإخبارية المصرية لهذه الشعارات ووضعها في يوم الاحتفال بتأسيس اتحاد الصحفيين العرب.

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