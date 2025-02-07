الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مصادر: نقيب الصحفيين يخاطب الحكومة لزيادة بدل التكنولوجيا 30%

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

علمت فيتو من مصادر داخل مجلس الوزراء، أن مكتب رئاسة الوزراء تلقى خطابًا من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أمس الخميس، يطالب فيه بإدراج الصحفيين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بتطبيقها رئيس الجمهورية.

خطاب نقيب الصحفيين للحكومة بزيادة البدل

وطالب «البلشي» الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، في خطابه بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 30%، اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بدراسة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين ونظرًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

 

زيادة بدل الصحفيين


ويذكر أن إحدى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الماضي، أكدت حث النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لعلاج ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة قبل المؤتمر.

 

وفي لقاء سابق مع نقيب الصحفيين، قال: ‎"لمست تعاونًا من جانب الدولة في ملفات عدَّة ولدينا ملفات متعثرة أو نريد خطوات أوسع فيها".

دعم الدولة لنقابة الصحفيين 

 

‎وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد": "هناك تعاون إيجابي كامل من جانب الدولة في ما تطلبه نقابة الصحفيين على مستوى الدعم المالي والطبي، ويتبقى فقط ملف زيادة بدل التكنولوجيا".
 

‎وتابع: "ملف مطالب الصحفيين بـزيادة بدل التكنولوجيا تحتاج إلى تفاوض طويل وندرك ذلك، لكننا زدنا مرتين في البدل لكن الزيادة لم تكن مرضية لقطاعات واسعة نتيجة الأوضاع الاقتصادية".


زيادة بدل الصحفيين  

‎واستطرد: "كان هناك وعد بزيادة بدل التكنولوجيا 600 جنيه تم تحقيقه، ثم وعد الرئيس الذي خرج وأعلن عنه بزيادة 300 جنيه وتم تحقيقه بعد تأخره قليلًا، ولكن بعد تحرير سعر صرف الدولار لدينا مطلب بزيادة البدل ٣٠% لتتوازى مع الزيادات التي حدثت في الدولة".

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين زيادة بدل الصحفيين بدل الصحفيين
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

دول الناتو تناقش إرسال قوات إلى جرينلاند بعد تهديدات ترامب

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

شديدة البرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 8 - 2 -2025

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في الأسواق

3 دعاوى منظورة أمام القضاء، إمام عاشور "كعب داير" على المحاكم

منوعات

المزيد

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف واجه النبي الشائعات؟، مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية