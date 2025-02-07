مصادر: نقيب الصحفيين يخاطب الحكومة لزيادة بدل التكنولوجيا 30%

علمت فيتو من مصادر داخل مجلس الوزراء، أن مكتب رئاسة الوزراء تلقى خطابًا من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أمس الخميس، يطالب فيه بإدراج الصحفيين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بتطبيقها رئيس الجمهورية.

خطاب نقيب الصحفيين للحكومة بزيادة البدل

وطالب «البلشي» الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، في خطابه بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 30%، اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بدراسة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين ونظرًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

زيادة بدل الصحفيين



ويذكر أن إحدى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الماضي، أكدت حث النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لعلاج ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة قبل المؤتمر.

وفي لقاء سابق مع نقيب الصحفيين، قال: ‎"لمست تعاونًا من جانب الدولة في ملفات عدَّة ولدينا ملفات متعثرة أو نريد خطوات أوسع فيها".

دعم الدولة لنقابة الصحفيين

‎وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد": "هناك تعاون إيجابي كامل من جانب الدولة في ما تطلبه نقابة الصحفيين على مستوى الدعم المالي والطبي، ويتبقى فقط ملف زيادة بدل التكنولوجيا".



‎وتابع: "ملف مطالب الصحفيين بـزيادة بدل التكنولوجيا تحتاج إلى تفاوض طويل وندرك ذلك، لكننا زدنا مرتين في البدل لكن الزيادة لم تكن مرضية لقطاعات واسعة نتيجة الأوضاع الاقتصادية".



زيادة بدل الصحفيين

‎واستطرد: "كان هناك وعد بزيادة بدل التكنولوجيا 600 جنيه تم تحقيقه، ثم وعد الرئيس الذي خرج وأعلن عنه بزيادة 300 جنيه وتم تحقيقه بعد تأخره قليلًا، ولكن بعد تحرير سعر صرف الدولار لدينا مطلب بزيادة البدل ٣٠% لتتوازى مع الزيادات التي حدثت في الدولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.