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2000 مستفيد من قافلة الدقهلية المتكاملة المجانية بقرية ميت الكرماء

قافلة متكاملة بالدقهلية
قافلة متكاملة بالدقهلية

 تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال القافلة المجانية المتكاملة " صحية، وإرشادية وزراعية وبيطرية ورعاية اجتماعية وتموينية " بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، التي استفاد منها 2000 مواطن من المترددين على القافلة، من خلال الكشف واجراء التحاليل الطبية  والأشعة، والحصول على شهادات محو الأمية، والحصول على سلع غذائية بأسعار مخفضة، من خلال منافذ متنقلة.

2000 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية ميت الكرماء مركز  طلخا

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات في توفير سبل الدعم والمساعدة لتقديم الخدمات المجانية في مختلف المجالات لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان وفي مقدمتها الخدمات الطبية والعلاجية.

ملتقى توظيفي بوجود 3 شركات قطاع خاص بقرية ميت الكرماء

في هذا السياق قام فريق القوافل التنموية المتكاملة، برئاسة  اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، وباشراف  عصام حجاج مدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية والإستثمار، وحضور اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا، بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي، وجهاز مشروعك، وجهاز شباب الخريجين، بتسيير قافلة صحية وبيطرية وارشادية وتموينية ورعاية اجتماعية، وتنفيذ ملتقى توظيفي بوجود 3 شركات قطاع خاص بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية ومستشفى بروك الخيرى لرعاية الحيوان بالمنصورة، وإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، وإدارة التموين بطلخا، وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، ومنسق عام القوافل، أن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، قدمت خدمات متكاملة ل 2000 شخص من المترددين على القافلة، وقدمت القافلة التوعية النفسية والتثقيف الصحي للمترددين بالتعاون مع مؤسسة بنك التطوع المصري بالدقهلية.

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