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اقتصاد

وزير الاستثمار يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وزامبيا

وزير الاستثمار يشهد
وزير الاستثمار يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وزامبيا

شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووكالة زامبيا للتنمية بهدف تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري  حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعن الجانب الزامبي الدكتور ألبرت هاوامبا، المدير العام لوكالة زامبيا للتنمية.

وأكد الخطيب حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودولة زامبيا باعتبارها احدى الدول المحورية بجنوب القارة الافريقية وعضو هام بتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي " الكوميسا".

 

 

وأشار  إلى أهمية مذكرة التفاهم في تنمية وتطوير التعاون الاستثماري بين البلدين وبما يسهم في إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية في المجالات محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبه قال  حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة ملتزمة بتوفير الخبرات والمعرفة الفنية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار الزامبية.

وأشار  إلى أن الهيئة مستمرة في تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات والمنتديات الخاصة ببناء قدرات العاملين في وكالات الاستثمار الزامبية والأفريقية بشكل عام، كما تقوم الهيئة بإيفاد الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية للجانب الزامبي في مجال. خدمات المستثمرين والتحول الرقمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بملف الاستثمار في البلدين وتشجيع مجتمعي الأعمال في مصر وزامبيا على عقد الشراكات الاستثمارية.

ووفق المذكرة ستقوم المؤسستان بتنظيم واستقبال وفود استثمارية لبحث فرص الاستثمار في البلدين على أرض الواقع، وتنظيم فعاليات ترويجية للاستثمار، وإعداد التقارير والأبحاث المشتركة لمواجهة أية تحديات تواجه التدفقات الاستثمارية بين البلدين، مع إتاحة الدعم الدائم للمستثمرين الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر أو زامبيا.

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