الثلاثاء 25 فبراير 2025
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اقتصاد

هل يمكن فتح الحساب بصورة البطاقة في بنك مصر؟

بنك مصر
بنك مصر

يبحث عملاء بنك مصر عن حلول لعدم وجود أصل بطاقة الرقم القومي أثناء فتح الحساب ومدى إمكانية الفتح بصورة البطاقة.

وكشف مسئولو بنك مصر أن حساب التوفير يمكن فتحه بصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط (مع ضرورة إحضار أصل الرقم القومي للاطلاع).

ويمكن فتح حسابات للعملاء المذكور بمستند تحقيق الشخصية عبارات مثل (طالب – عاطل – بدون عمل – لا يعمل – خانة المهنة خالية – حاصل على مؤهل – ربة منزل) مكان خانة الوظيفة مع العلم أن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 3000 جم.

ومن جانب آخر كشف بنك مصر عن تفاصيل ربط أكثر من حساب على الفيزا الخاصة بالعميل.

وأوضح بنك مصر لعملاء البنوك عدد الحسابات التي يمكن ربطها على بطاقة فيزا، وماستر كارد الخصم الفوري في بنك مصر. 

وحول ذلك أكد المسؤولون في بنك مصر إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة، حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري - توفير - شهادات....)، وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:

 

المزايا:

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته، وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا.

عروض وتخفيضات في أرقى المراكز التجارية داخل وخارج مصر من خلال التطبيقات التالية: -

لبطاقات MasterCard   تطبيق MasterCard buy 1 get 1

لبطاقات Visa   تطبيق visa explore

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online-Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الإنترنت www.banquemisr.com/ar

 

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