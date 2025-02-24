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رياضة

أتلتيكو مدريد يفقد لاعبين قبل مباراة برشلونة

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

 كشفت تقارير صحفية أن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، لن يتمكن من الاعتماد على كل من كوكي ريسوركسيون وسيزار أزبيليكويتا، اليوم الإثنين، في آخر حصة تدريبية قبل مباراة برشلونة، غدا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. 

وتم استبعاد كوكي عن المباراة بسبب الإصابة، التي تعرض لها قبل تسعة أيام أمام سيلتا فيجو، والتي منعته من مواجهة فالنسيا أول أمس السبت.

 

ولن يشارك أيضا أزبيليكويتا، الذي لعب أساسيا في ميستايا ضد فالنسيا، في مباراة الغد.. لكن لا يزال يتعين تقييم المتاعب التي يعانيها، وأدت إلى استبداله بين شوطي مواجهة الخفافيش.


 ومن ناحية أخرى، بوتيرة أقل شدة مع التركيز على التعافي من إصابة أول أمس السبت، تدرب ناويل مولينا وكليمنت لينجليت وروبن لو نورماند وجيوليانو سيميوني وماركوس يورينتي، ورودريجو دي بول وجوليان ألفاريز وأنطوان جريزمان، وهم من بدأوا المباراة ولعبوا أكثر من 45 دقيقة على ملعب ميستايا.

في المقابل، وفي غياب كوكي وأزبيليكويتا، تدرب بقية اللاعبين بشكل مكثف، ومن بينهم صامويل لينو، الذي تم استبداله أيضا في الشوط الثاني من مباراة مطلع الأسبوع، إلى جانب حارسي المرمى يان أوبلاك وخوان موسو.

وسيعود بابلو باريوس للمشاركة غدا، بعدما قضى عقوبة الإيقاف أمام فالنسيا، بسبب طرده في الجولة السابقة من الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو.

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برشلونة سيميوني أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا

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