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نواب رئيس جامعة الأزهر يستقبلون فريق ضمان الجودة لمراجعة البرامج الأكاديمية

قيادات جامعة الأزهر
قيادات جامعة الأزهر

 استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فريق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

نواب رئيس جامعة الأزهر يستقبلون فريق ضمان الجودة لمراجعة البرامج الأكاديمية

جاء ذلك، بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة للتعليم الأزهري؛ لمراجعة بعض البرامج الأكاديمية بكليات: الهندسة للبنين بالقاهرة، والزراعة للبنين بالقاهرة، والدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

ورحَّب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، بوفد هيئة ضمان الجودة في رحاب جامعة الأزهر، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، الذي حالت ظروف سفره أن يكون في استقبال الوفد.

 رسالة الأزهر الشريف التي تحمل بين طياتها الوسطية والاعتدال

وبيَّن صديق رؤية ورسالة جامعة الأزهر باعتبارها القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم ما يقرب من 100 كلية تدرس خلالها جميع المجالات العلمية، وهذه الكليات موجودة في جميع محافظات الجمهورية، ويدرس في الجامعة نحو 30  ألف طالب وافد من أكثر من 150 دولة حول العالم، مما يعد تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف التي تحمل بين طياتها الوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد عدد 36 كلية، ونحو ما يقرب من عدد 70 برنامجًا أكاديميًّا في مختلف كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم.

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