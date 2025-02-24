فليك يثير الغموض بشأن موقف يامال أمام أتلتيكو مدريد

علق هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة، علي حالة نجم فريقه لامين يامال، الذي أثار القلق حول لحاقه بمباراة أتلتيكو مدريد، غدا الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولم يشارك يامال في تدريبات برشلونة اليوم الإثنين، بعدما تعرض لإصابة في قدمه خلال مواجهة لاس بالماس يوم السبت الماضي بالليجا.

وقال فليك في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الساعات القليلة المقبلة ستكون مهمة لمعرفة مدى تقدم يامال، علينا أن ننتظر ونرى".



وأضاف "أعتقد أنه سيكون قادرا على اللعب، لدي مشاعر إيجابية، لكن سيتعين علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث".

وسئل فليك عن ضرورة حماية لاعبين معينين من الحكام، رد قائلا: "لا يمكننا القول بأن يامال أو لاعبين معينين يجب أن يتمتعوا بحماية خاصة، بل يجب أن يتمتع بها الجميع. إذا لم يتم إشهار البطاقات الصفراء فستتكرر الأخطاء القاسية".

وتابع: "يجب أن نحمي الجميع، أعتقد أن هذا هو الشيء الأكثر منطقية، ليس فقط بعض اللاعبين المميزين بل الجميع".

وأتم "في إسبانيا، نحب جميعا أن نرى مواقف لاعب ضد لاعب، لكي نرى هؤلاء اللاعبين القادرين على تجاوز المدافعين، لذا يجب أن نحميهم".

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