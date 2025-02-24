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"التمكين الاقتصادي للمرأة" ندوة بمكتبة الإسكندرية

ندوة بمكتبة الإسكندرية
ندوة بمكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة  الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع جمعية سيدات أعمال الإسكندرية ندوة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة: فرصة لغد أفضل".

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تعقد الندوة يوم الاربعاء الموافق 26 فبراير الجاري، الساعة 2:00 ظهرًا بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
تسلط الندوة الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كأداة رئيسية لتحقيق الاستقلال المادي وتعزيز دورها في تنمية المجتمع وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.

 

كما تستعرض تجارب ملهمة لرواد أعمال ناجحين في مجالاتهم،ياتى ذلك بهدف خلق منصة لتبادل الأفكار والتعلم من هذه الخبرات لتحقيق مزيد من النجاح في مجال ريادة الأعمال.

 

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مكتبه الإسكندرية الاقتصادي الدكتور أحمد زايد

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