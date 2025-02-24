بمشاركة أندية 6 دول أوروبية، مركز شباب المحافظة بالفيوم يحصد 3 مدليات

شارك فريق مركز شباب المحافظة بالفيوم فى البطولة الدولية المفتوحة للكاراتيه، والتى أقيمت على مدى يومين فى صالة 2 باستاد القاهرة الدولى، وشارك فى البطولة كل من فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، رومانيا، إيطاليا، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مصر، تحت رعاية وزارة الشباب، والاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى، واتحاد كيانات المصريين بأوربا.

اللاعبات الفائزات في بطولة الكراتية الدولية

وحصل مركز شباب المحافظة بمدينة الفيوم على ثلاث ميداليات. وثلاث مراكز متقدمة بالبطولة الدولية، ففى منافسات الكومتيه حصلت اللاعبة مرام مصطفى السيد على المركز الثالث تحت 13 سنة وزن 50 كيلو , واللاعبة جنا محمد ابو العيد المركز الثالث تحت 10 سنوات، واللاعبة ليان مصطفى السيد حصلت على المركز الثالث تحت 10 سنوات طول.

وفى منافسات الكاتا، فازت اللاعبة مرام مصطفى السيد بالمركز السادس "كاتا "تحت سن13 سنة ,واللاعبة جنا محمد ابو العيد، مركز سادس كاتا تحت 10 سنوات، واللاعبة ليان مصطفى السيد مركز سادس تحت 10 سنوات.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من محمد عبد القوى عبد القوى مدرب ومساعد المدرب احمد محمد عبد القوى.

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