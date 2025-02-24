الإثنين 24 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

60 لوحة لفناني مصر والهند بمعرض "الفرشاة والخط" في الأوبرا

معرض الفرشاة والخط،
معرض الفرشاة والخط، فيتو

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد معرض  لثلاثة فنانين هم رضا الأنور (مصر)، أروى الأزهر - حذيفة الأزهر (الهند) ويفتتح في السادسة مساء الأربعاء  26 فبراير ويستمر  حتى الخميس 27 فبراير بقاعة زياد بكير، ضمن فعاليات وزارة الثقافة وتحت عنوان "الفرشاه والخط".

معرض الفرشاة والخط 

يضم المعرض 60 لوحة مشتركة تتناول موضوعى الزخارف النباتية والخط العربي لتؤكد على روح المحبة بين مصر والهند. 

الفنانين المشاركين في المعرض 

يذكر أن الفنان رضا الأنور تجمع أعماله مزيج من الخطوط العربية منها الكوفي الفاطمي الهندسي، القيرواني، المصحفي والرقعة، ونفذها بألوان الاكليرك، الأحبار اليابانية والورق المقهر والكانسون بمقاسات مختلفة.

أما أعمال الفنانة أروى الأزهر تتنوع بين الطبيعة الصامتة، الزهور والفواكه، الحيوانات والطيور ومنفذة بألوان الجواش، الاكليرك والخشب الطبيعى.

أما حذيفة الأزهر تتلمذ على يد رضا الأنور وتأثر بأعمالة الفنية فأخرج بعض اللوحات بالخط الكوفى بأنواعه وأتقن أنواع خطوط أخرى مثل النسخ والرقعة والديواني مستخدمًا ألوان الاكليرك والأحبار. 

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دار الأوبرا المصرية معرض الفرشاة والخط الأوبرا وزارة الثقافة الدكتورة لمياء زايد فعاليات وزارة الثقافة
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