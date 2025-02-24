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حوادث

سقوط مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية والنصب على راغبي العمل بالخارج

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية والنصب على راغبي العمل بالخارج.

النصب على راغبي العمل بالخارج 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى. 
 

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من استمارات وعقود العمل "خالية البيانات"- سجل تجارى وشهادة فحص طبى وصورة بطاقة رقم قومى بإسم المتهم "مزورين" عدد من الإستمارات لحجز وحدات سكنية – 2 أكلاشيه – منشورات دعائية – 4 بطاقة دفع إلكترونى بإسم المتهم – دفتر إيصال إستلام نقدية – جهاز كمبيوتر بمشتملاته و4  هواتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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