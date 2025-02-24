برشلونة يتفق على بيع لاعبه إلى الدوري البرازيلي

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة أصبح على أعتاب التخلص من إحدى صفقاته "الفاشلة"، اليوم الإثنين، دون خسائر مادية.

ويتعلق الأمر بالبرازيلي فيتور روكي الذي انضم إلى برشلونة في يناير 2024، لكنه لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده، لتتم إعارته الصيف الماضي إلى ريال بيتيس.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق يقضي بانتقال روكي إلى بالميراس البرازيلي، خلال شهر فبراير الجاري.

برشلونة يتفق علي بيع صفقته



وأوضحت: "برشلونة وبالميرالس اتفقا على الصفقة مقابل 25 مليون يورو مع احتفاظ العملاق الكتالوني بنسبة 20% من حقوقه".

وأشارت إلى أن هناك بعض التفاصيل التي يجب تسويتها بين الطرفين، لكن من المتوقع أن يتم الانتهاء منها على مدار اليوم الإثنين، ووصفته الصحيفة بيوم الحسم.

وأفادت بأن رحيل روكي يسمح لبرشلونة بالهروب من "صفقة انتقال فاشلة" دون خسائر محاسبية.

في الوقت ذاته، أوضحت أن مسؤولي بيتيس كانوا مصرين لأسابيع على أن روكي سيبقى في النادي، لكنهم يدركون أيضا أنها قضية خاسرة، حيث لا توجد لديهم نية لإلغاء الصفقة بسبب علاقتهم الرائعة مع النادي الكتالوني..

كما أن بيتيس قد يحصل على رسوم بسيطة إذا قطعت إعارة روكي الآن بدلا من نهايتها في الصيف المقبل.

وختمت الصحيفة: "رغم انتهاء فترة الانتقالات البرازيلية في 28 فبراير الجاري، إلا أن هناك حالة من التفاؤل تسود داخل نادي بالميراس بأن صفقة روكي ستتم".

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