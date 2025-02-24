الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يتفق على بيع لاعبه إلى الدوري البرازيلي

برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة أصبح على أعتاب التخلص من إحدى صفقاته "الفاشلة"، اليوم الإثنين، دون خسائر مادية.

ويتعلق الأمر بالبرازيلي فيتور روكي الذي انضم إلى برشلونة في يناير 2024، لكنه لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده، لتتم إعارته الصيف الماضي إلى ريال بيتيس.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق يقضي بانتقال روكي إلى بالميراس البرازيلي، خلال شهر فبراير الجاري.

 

برشلونة يتفق علي بيع صفقته 


وأوضحت: "برشلونة وبالميرالس اتفقا على الصفقة مقابل 25 مليون يورو مع احتفاظ العملاق الكتالوني بنسبة 20% من حقوقه".

وأشارت إلى أن هناك بعض التفاصيل التي يجب تسويتها بين الطرفين، لكن من المتوقع أن يتم الانتهاء منها على مدار اليوم الإثنين، ووصفته الصحيفة بيوم الحسم.

وأفادت بأن رحيل روكي يسمح لبرشلونة بالهروب من "صفقة انتقال فاشلة" دون خسائر محاسبية.

في الوقت ذاته، أوضحت أن مسؤولي بيتيس كانوا مصرين لأسابيع على أن روكي سيبقى في النادي، لكنهم يدركون أيضا أنها قضية خاسرة، حيث لا توجد لديهم نية لإلغاء الصفقة بسبب علاقتهم الرائعة مع النادي الكتالوني..

كما أن بيتيس قد يحصل على رسوم بسيطة إذا قطعت إعارة روكي الآن بدلا من نهايتها في الصيف المقبل.

وختمت الصحيفة: "رغم انتهاء فترة الانتقالات البرازيلية في 28 فبراير الجاري، إلا أن هناك حالة من التفاؤل تسود داخل نادي بالميراس بأن صفقة روكي ستتم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي برشلونة برشلونة فيتور روكي البرازيلي فيتور روكي روكي بالميراس البرازيلي

مواد متعلقة

قمة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد غدا في كأس ملك إسبانيا

نجم برشلونة السابق: ريال مدريد الأفضل في العالم

وكيل لامين يامال يصدم ريال مدريد بشأن التعاقد مع جوهرة برشلونة

ريال بيتيس يربك حسابات برشلونة بسبب فيتور روكي

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 (آخر تحديث)

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

بعد تدهور حالتها الصحية، تفاصيل مرض بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

خلال 8 أيام، النواب يحسم ضوابط تحرير نص الحكم على المتهم

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية