رسامة 10 كهنة جدد للخدمة في ثلاث إيبارشيات

شهدت عدة إيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية سيامة مجموعة من الكهنة الجدد للخدمة، وذلك خلال صلوات القداسات التي ترأسها عدد من أصحاب النيافة الأساقفة، بمشاركة لفيف من الكهنة والرهبان وأبناء الإيبارشيات.

إيبارشية السويس

ففي إيبارشية السويس، صلى نيافة الأنبا بموا أسقف السويس القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، حيث تمت سيامة ثلاثة شمامسة ككهنة جدد للخدمة. وهم: الشماس عماد موسى كاهنًا باسم القس رافائيل لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، والشماس مايكل سامي كاهنًا باسم القس فيلوباتير لكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بمنطقة السلام، والشماس مينا نعيم كاهنًا باسم القس فام لكنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية). ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.

إيبارشية إسنا

وفي إيبارشية إسنا وأرمنت، أُقيمت صلوات سيامة خمسة كهنة جدد للخدمة بكنائس المنطقة، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني لنيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة. والكهنة الجدد هم: القس غطاس (الشماس إيهاب سمير)، القس صرابامون (الشماس بيشوي إبراهيم)، القس جورجيوس (الشماس هاني لمعي)، القس جرجس (الشماس جرجس رفله)، والقس تواضروس (الشماس ميشيل أنور). أُقيمت الصلوات في دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، بحضور عدد من أصحاب النيافة، من بينهم الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس بإدفو، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، إلى جانب كهنة ورهبان الإيبارشيات المشاركة وجموع من الشعب.

إيبارشية أخميم

وفي إيبارشية إخميم وساقلته، صلى نيافة الأنبا بسادة مطران الإيبارشية قداس سبت رفاع الصوم الكبير بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بتخوم إخميم (مقر المطرانية)، بمشاركة نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، ومجمع كهنة الإيبارشية. وشهد القداس سيامة كاهنين جديدين: القس جرجس (الشماس عادل كمال) للخدمة بمذبح كنيسة السيدة العذراء والشهيدين مار جرجس وأبي سيفين بنجوع الرياينة الحاجر، مركز ساقلته، والقس صموئيل (الشماس يوحنا القمص عازر) لمذبح كنيسة القديسين البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس بمنطقة الزيوت بمدينة ناصر.

عقب القداس، عقد نيافة الأنبا بسادة الاجتماع الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية، حيث ناقش مع الآباء الكهنة أمور الخدمة واحتياجات الكنائس، في أجواء من المحبة والروحانية.

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