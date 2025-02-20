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دوري أبطال أوروبا، أيندهوفن يهزم يوفنتوس ويتأهل لدور الـ16

أيندهوفن، فيتو
أيندهوفن، فيتو

دوري أبطال أوروبا، خطف أيندهوفن الهولندي بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وتأهل أيندهوفن لدور الـ16 بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات ملحق التصفيات المؤهلة لثمن النهائي.

وحقق أيندهوفن الفوز على يوفنتوس بنتيجة (2-1) في الوقت الأصلي ليلجأ الفريقين إلى وقت إضافي بعد التعادل في مجموعة المباراتين بنتيجة (3-3).

وفي الوقت الإضافي سجل ريان فلامينجو هدف الفوز لفريقه أيندهوفن ليحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 على حساب يوفنتوس الإيطالي.

تقدم إيندهوفن بالهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق إيفان بيريسيتش، ثم تعادل يوفنتوس في الدقيقة 65 عن طريق تيموثي وياه.

وفي الدقيقة 74 نجح اللاعب إسماعيلي سيباري في إحراز هدف التقدم الثاني لصالح أيندهوفن.

 

تشكيل يوفنتوس ضد أيندهوفن

حراسة المرمى:  دي جريجوريو.

خط الدفاع: وياه، جاتي، فيجا، كيلي.

خط الوسط: لوكاتيللي، كوبماينرز، كونسيساو، ماكيني، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: كولو مواني.

 

تشكيل أيندهوفن أمام يوفنتوس

فيما دخل ايندهوفن مباراته أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:

 حراسة المرمى: والتر بينيتيز.

خط الدفاع: ريتشارد ليدزما، ريان فلامينجو، أوليفييه بوسكالي، ماورو جونيور.

خط الوسط: جيردي شوتن، جوي فيرمان، ايفان بيريسيتش، اسماعيل صيباري، نوا لانج.

خط الهجوم: لوك دي يونج.

يسعى يوفنتوس لتكرار فوزه على مضيفه بي إس في أيندهوفن اليوم الأربعاء في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لحصد بطاقة العبور للدور القادم.

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