ننشر كواليس جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك
عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
حرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.
وأكد جوزيه بيسيرو للاعبين على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال الفترة المقبلة، وضرورة استعادة الانتصارات بداية من لقاء زد.
وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المقبل في الدوري.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
في الوقت الذي تأكدت فيه جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في لقاء زد يوم الخميس المقبل بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.
وانتظم فتوح في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية خلال مران أمس، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بجزع في الرباط الخارجي للركبة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي.
وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران أمس الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبلة في مسابقة الدوري.
وشارك "شيكابالا" في الفقرات الفنية بمران الزمالك بشكل طبيعي بعدما كان يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وظهر قائد الفريق في الفقرة البدنية بالكامل قبل أن يشارك في التدريبات الفنية استعدادًا للقاء المقبل.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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