ننشر كواليس جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

وأكد جوزيه بيسيرو للاعبين على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال الفترة المقبلة، وضرورة استعادة الانتصارات بداية من لقاء زد.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المقبل في الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

في الوقت الذي تأكدت فيه جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في لقاء زد يوم الخميس المقبل بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وانتظم فتوح في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية خلال مران أمس، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بجزع في الرباط الخارجي للركبة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران أمس الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبلة في مسابقة الدوري.

وشارك "شيكابالا" في الفقرات الفنية بمران الزمالك بشكل طبيعي بعدما كان يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وظهر قائد الفريق في الفقرة البدنية بالكامل قبل أن يشارك في التدريبات الفنية استعدادًا للقاء المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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