الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ارتكب 19 واقعة، حبس عاطل بتهمة سرقة المحال التجارية والمساكن بالأزبكية

متهمين
متهمين

أمرت نيابة الأزبكية بحبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر والمساكن بأسلوب "كسر الكالون والمغافلة" ونفذ 19 عملية بمنطقة الأزبكية، 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


كانت تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية يفيد بضبط (أحد الأشخاص)، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر والمساكن بأسلوب "كسر الكالون والمغافلة"، وبحوزته ( مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامي – الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة ).

وبمواجهته اعترف بارتكاب 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الأزبكية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الأزبكية

مواد متعلقة

حبس 3 أجانب بتهمة سرقة متعلقات سيدة بالإكراه في عابدين

ضبط 3 أجانب بتهمة سرقة متعلقات سيدة بالإكراه في عابدين

ضبط ربة منزل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالمطرية
ads

الأكثر قراءة

أحد ضحايا منصة FBC: تحويشة عمري ضاعت، وأعرف ناس ماتت بالسكتة القلبية

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

إضافة مادة بقانون الإجراءات الجنائية تقضي بحق ولي الدم بالصلح في جرائم القتل

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

إسرائيل تكشف شرطها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

منوعات

المزيد

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تسحم الجدل

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية