ضبط عاطل بتهمة سرقة المحال التجارية والمساكن في الأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر والمساكن بأسلوب "كسر الكالون والمغافلة" ونفذ 19 عملية بمنطقة الأزبكية.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية يفيد بضبط (أحد الأشخاص)، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر والمساكن بأسلوب "كسر الكالون والمغافلة"، وبحوزته ( مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامي – الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة ).



وبمواجهته اعترف بارتكاب 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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