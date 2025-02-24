رياضة الأقصر تدشن برنامج "أخلاقي عنواني" (صور)

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الأقصر أولى فعاليات الموسم الثالث من برنامج "أخلاقي عنواني"، وذلك بالمدينة الشبابية بالطود، بمشاركة 350 طالب وطالبة من المرحلة الإعدادية.

فعاليات برنامج أخلاقي عنواني

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة أن برنامج "أخلاقي عنواني" أصبح حدثا سنويًا يعكس التزام الدولة بغرس القيم الأخلاقية وتعزيز الهوية الوطنية بين النشء، وبناء أجيال واعية ومتمسكة بالقيم الوطنية، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية الوعي الديني والأخلاقي، وتعزيز روح الولاء والانتماء من خلال ورش عمل تثقيفية وأنشطة رياضية وتوعوية تستهدف طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية في مختلف المحافظات.



تضمنت الفعالية حلقات نقاشية وورش عمل إرشادية، حيث ألقى فضيلة الشيخ الواعظ علي احمد علي الواعظ في الأزهر الشريف ندوة عن أهمية الأخلاق في بناء شخصية النشء، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة عن تنمية السلوكيات الإيجابية والدكتور، كما تحدث الدكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك، عن تنمية السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح الانتماء.



كما تم تناول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها بوعي وحذر، كما نُظِّمت العديد من المسابقات الرياضية والألعاب الترويحية، التي أشرف على تنفيذها الاتحاد المصري للرياضة، لتعزيز روح التعاون والمنافسة الإيجابية بين الطلاب.



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وهالة عثمان مدير عام البرامج بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة.

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