الأحد 23 فبراير 2025
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أخبار مصر

النشار في زيارة مفاجئة لمطار الأقصر الدولي لمتابعة الجاهزية التشغيلية

مطار الاقصر، فيتو
مطار الاقصر، فيتو

قام الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بزيارة مفاجئة إلى مطار الأقصر الدولي لمتابعة سير العمل ومراجعة الإجراءات الأمنية والخدمية المقدمة للمسافرين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة المطارات المصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. 

وخلال الجولة، تفقد النشار صالات السفر والوصول، بالإضافة إلى مرافق المطار المختلفة، حيث اطمأن على سير العمل بسلاسة والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في جميع العمليات التشغيلية.

كما استمع إلى شكاوى المسافرين وملاحظاتهم، مؤكدًا على أهمية تقديم خدمة متميزة تعكس مكانة مصر السياحية.


والتقى  بالعاملين في كافة القطاعات التشغيلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الأمن والسلامة. واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن تطوير الأداء وتحسين تجربة المسافرين يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية.

ووجّه النشار برفع كفاءة قاعات الـ VIP بالمطار، بما يضمن تقديم خدمات راقية تتناسب مع تطلعات المسافرين المميزين وتعكس صورة حضارية للمطار.

وأشاد النشار بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المطار، معربًا عن تقديره لدورهم الكبير في تقديم خدمات متميزة.

تأتي هذه الجولة في إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدني لمتابعة أداء المطارات المختلفة، والتأكد من جاهزيتها لتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يليق بمكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

يذكر أن مطار الأقصر الدولي شهد في الفترة الأخيرة توسعة في مناطق انتظار الطائرات، مما ساهم في تحسين كفاءة التشغيل واستيعاب المزيد من الرحلات الجوية، في إطار خطط التطوير المستمرة لتعزيز قدرته الاستيعابية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

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