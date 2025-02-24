السفارة الروسية بفرنسا تؤكد عدم وقوع إصابات في الهجوم على قنصليتها بمارسيليا

أعلنت السفارة الروسية في باريس، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أنها تتواصل مع الأجهزة الأمنية لتحديد هويات المهاجمين الذين استهدفوا القنصلية العامة في مارسيليا.

السفارة الروسية بفرنسا تؤكد عدم وقوع إصابات في الهجوم

وأكدت السفارة الروسية في بيانها، أنه لا توجد إصابات لحقت بموظفي القنصلية العامة في مارسيليا جراء الانفجار ولا أضرار مادية.



و ذكرت وسائل إعلام فرنسية محلية أن دوي انفجار سمع، اليوم الإثنين، بالقرب من القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا الساحلية جنوبي فرنسا، وأن رجال الإطفاء هرعوا للموقع.

دوي انفجار بالقرب من القنصلية الروسية بمرسيليا

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصدر في الشرطة المحلية، اليوم الاثنين، بأن مجهولين ألقوا قنبلتي "مولوتوف" على فناء القنصلية الروسية في مرسيليا كما تم العثور على سيارة مسروقة بالقرب منها"، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات.

3 عبوات ناسفة على القنصلية الروسية

وأفادت الشرطة الفرنسية بأنه تم إلقاء 3 عبوات ناسفة على القنصلية الروسية في مرسيليا بجنوب فرنسا بدون وقوع إصابات.

وفي موسكو، أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن الانفجارات التي وقعت على أراضي القنصلية العامة الروسية في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، تحمل كل دلائل "الهجوم الإرهابي"، وأن الجانب الروسي يطالب فرنسا باتخاذ خطوات لتعزيز أمن البعثة الروسية.

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