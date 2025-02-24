ضبط 2455 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملات الرقابية التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم، والأسماك والدواجن.

وفي إطار تأكيد محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات بيطرية بالدقهلية

أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، قيام حملة بالمرور والتفتيش على مراكز، المنصورة، وميت غمر، وشربين، وتحرير محضرين عينات دجاج وأجزاء دجاج بوزن 2150 كجم، و7 محاضر ذبح خارج السلخانة بوزن 305 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات مباحث تموين للتفتيش على اللحوم

وأضاف أن الحملة جاءت بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وعضوية الدكتورة فاطمة ابو المعاطي، والدكتورة هبه فتحي، والدكتورة ايناس الشافعي من أطباء مديرية الطب البيطري.

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