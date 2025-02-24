الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 2455 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في الدقهلية

حملات بيطرية، فيتو
حملات بيطرية، فيتو

 تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملات الرقابية التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم، والأسماك والدواجن.

وفي إطار تأكيد محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

حملات بيطرية بالدقهلية 

أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، قيام حملة بالمرور والتفتيش على مراكز، المنصورة، وميت غمر، وشربين، وتحرير محضرين عينات دجاج وأجزاء دجاج بوزن 2150 كجم، و7 محاضر ذبح خارج السلخانة بوزن 305 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات مباحث تموين للتفتيش على اللحوم

وأضاف أن الحملة جاءت بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وعضوية الدكتورة فاطمة ابو المعاطي، والدكتورة هبه فتحي، والدكتورة ايناس الشافعي من أطباء مديرية الطب البيطري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية الاسواق والمحال الرقابة على الأسواق الحملات الرقابية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملات بيطريه بالدقهلية صحة وسلامة المواطنين مباحث التموين ب محافظ الدقهلية مديرية الطب البيطرى

مواد متعلقة

مياه القناة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية بمحافظات الإقليم

خلال 8 أيام، النواب يحسم ضوابط تحرير نص الحكم على المتهم

تجديد حبس سائق دهس شابا في جسر السويس

رئيس الوزراء يفتتح النسخة الثالثة من "سبورتس إكسبو 2025"

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 (آخر تحديث)

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

بعد تدهور حالتها الصحية، تفاصيل مرض بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

خلال 8 أيام، النواب يحسم ضوابط تحرير نص الحكم على المتهم

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

أعداء الإصلاح داخل الحكومة

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية