مسؤولو الإسكان يتفقدون شقق سكن كل المصريين بأكتوبر الجديدة

استقبل المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، كلًّا من المهندس مصطفى عبداللطيف والمهندس أحمد إسماعيل أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، تحت إشراف الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد عبدالمقصود الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مراحلها المختلفة، مشيرًا إلى أن 90 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها حاليًا في منطقة غرب المطار ضمن خطة طموحة تهدف إلى توفير سكن لائق بمواصفات جودة عالية.

وأكد رئيس الجهاز حرصه الشديد على الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة، لضمان خروج المشروع بالمستوى اللائق، بما يعكس رؤية الدولة في توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق.

وفي سياق متصل، قاد المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، برفقة أعضاء وحدة الدعم الفني، جولة ميدانية شملت تفقد عمارات المرحلة السادسة بمحور منخفضي الدخل، حيث تم مراجعة تكوينات وألوان الواجهات، والاطلاع على موقف التشطيبات ومعدلات التنفيذ.

كما شملت الجولة زيارة مواقع مشروعات المرحلة الخامسة لمتابعة تنفيذ المسطحات الخضراء التي تضم مسارات للجري، ممرات للدراجات، مناطق جلوس مزودة ببرجولات بما يضمن توفير جودة حياة متميزة للمقيمين بهذه المشروعات، ويعكس توجه الدولة نحو خلق مجتمعات عمرانية حديثة مستدامة.

أعلن جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة عن حاجته لعدد من الوظائف الجديدة، وتضم عدد (١0) مؤهلات عليا (هندسة - تجارة -زراعة - إعلام - مؤهلات أخري ) وذلك بنظام الإثابة الشهرية من حساب مجلس الأمناء.

وأشار إلى ان الشروط كالتالي:

- خبرة وحديث التخرج.

ـ الأفضلية لساكني مدينة ٦ اكتوبر الجديدة ومن ثم المدن المجاورة.

ـ بالنسبة للمحاسبين إجادة تامة لبرامج الحاسب الآلي وبرامج خدمة العملاء.

ـ بالنسبه للمهندسين إجادة برامج اتوكاد والبرامج الهندسية.

المستندات المطلوبة:-

١ـ أصل شهادة الميلاد.

٢ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية ( الأصل للاطلاع ).

٣ـ أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج منه.

٤ـ عدد( ٦) صورة شخصية.

يتم قبول الطلبات والمستندات المرفقة بمبنى الجهاز بإدارة الشئون الإدارية حتى يوم الإثنين الموافق ١٧ /٢٠٢٥/٢

خلال زيارته العاصمة الغينية "مالابو"، لبحث مجالات التعاون المشترك، تفقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع نظيره الاكواتورى كليمنتى فيرييرو فياريانو، وزير الدولة للأشغال العامة والتخطيط العمراني بغينيا الاستوائية، مشروع محطة معالجة مياه تنفذها شركة "مدكور" المصرية.

واستمع الوزير إلى شرح من مسئولى الشركة الذين أكدوا أن إجمالى الطاقة الإنتاجية للمحطة يبلغ 1500 م3 يوميا، ومدة تنفيذها 6 أشهر، ومن المقرر أن يتم تنفيذها فى 6 أشهر.

وعبر الوزير عن سعادته بتوسع الشركات المصرية فى أعمالها بالقارة الافريقية، مشيرا إلى أن الحكومة داعمة دوما لهذا التوجه، الذى يسهم فى توطيد العلاقات مع الأشقاء بالقارة.

ملفات التعاون المشترك بين مصر وغينيا الاستوائية

خلال زيارته الحالية لجمهورية غينيا الاستوائية، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكليمنتى فيرييرو فياريانو، وزير الدولة للأشغال العامة والتخطيط العمراني، جلسة مباحثات موسعة، فى العاصمة مالابو، بحضور مسئولى البلدين، والسفير المصرى بمالابو حداد عبدالتواب الجوهرى، لمناقشة عددٍ من ملفات التعاون المشترك بين مصر وغينيا الاستوائية، وتبادل الخبرات.

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