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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في حريق شقة بعين شمس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة عين شمس حول حريق شقة سكنية بالطابق العاشر بعقار سكني في منطقة عين شمس أنه لا توجد شبهة جنائية.

وتبين من التحقيقات أن انفجار بوتاجاز وراء اندلاع النيران.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة في الطابق العاشر بمنطقة عين شمس.


على الفور انتقلت الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ودفعت بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران.

 

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس عين شمس

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